Des représentants de la Suisse, de la Pologne et de la Suède, Etats membres de la Commission de supervision des nations neutres en Corée (NNSC), se sont réunis à New York les 12 et 13 avril 2018 dans le cadre de leurs consultations annuelles. Les entretiens ont porté principalement sur la situation dans la péninsule et son impact sur les activités de la NNSC. Les représentants ont également évalué les tâches opérationnelles de la Commission et la coopération qu’elle entretient avec ses partenaires. Les Etats membres de la NNSC ont réaffirmé leur engagement à long terme en faveur d’une solution permettant d’instaurer une paix durable dans la péninsule coréenne. De plus, les Etats membres de la NNSC ont eu des échanges avec des représentants de l’ONU portants sur la situation sur la péninsule Coréenne et le travail de la NNSC.