Dès 2020, le voyage en train entre les deux métropoles Zurich et Munich durera trois heures et demie. Pour cela, la ligne doit être aménagée et électrifiée de bout en bout. La Suisse soutient ce projet par un prêt remboursable de 50 millions d’euros. Le premier coup de pioche des travaux principaux a été donné aujourd’hui sur sol allemand, à Memmingen (D).