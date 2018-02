Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

À deux jours de l’ouverture des Jeux olympiques d'hiver en Corée du Sud, la House of Switzerland ouvre ses portes aujourd’hui. Ce lieu d'accueil et de convivialité mis en place par Présence Suisse durant les Jeux olympiques et paralympiques de Pyeongchang sera le point de rencontre des athlètes suisses, de leurs supporters et des passionnés du sport du monde entier. Exploitée en collaboration avec des partenaires issus des secteurs public et privé, la House of Switzerland a comme ambition de véhiculer auprès du public sud-coréen et international l’image d’un pays amateur de sport, innovant et d’un intérêt touristique.