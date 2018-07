Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

En raison des températures élevées et des précipitations peu abondantes qui perdurent, toute la Suisse connaît un danger accru d’incendie de forêt. 18 cantons ont décrété des interdictions générales de faire des feux en forêt et à proximité. Les feux en plein air sont totalement ou partiellement interdits dans les cantons du Valais, du Tessin, des Grisons, de Lucerne, Nidwald, Obwald, et Zoug. Des restrictions pour l’utilisation de feux d’artifice ont été aussi décidées régionalement. L’OFEV appelle la population à observer une grande prudence lors des activités en plein air et à respecter strictement les indications des autorités locales