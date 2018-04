Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

La Confédération émet des alertes et protège la population des dangers naturels. Au vu des changements climatiques et des nouveaux risques qui se présentent, elle renforce cette protection par des mesures supplémentaires. Désormais, les mouvements de terrain feront eux aussi l’objet de prévisions et d’alertes. Le 18 avril 2018, le Conseil fédéral a autorisé les mesures correspondantes.