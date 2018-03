Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

La 62e session de la Commission de la condition de la femme (CSW) s’ouvre ce jour à New York. La session de cette année est axée sur la réalisation de l'égalité des sexes et l'autonomisation économique des femmes et des filles en milieu rural. La Suisse est représentée par une délégation présidée par Markus Seiler, secrétaire général du DFAE, et Sylvie Durrer, directrice du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG).