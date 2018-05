Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Drones à la conquête de l’espace aérien du futur: la Suisse est à la pointe de la technologie des drones, avec des entreprises figurant parmi les plus innovatrices de la branche. Présence Suisse, du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), entend médiatiser davantage ce secteur à l’échelle internationale en lançant une campagne pluriannuelle intitulée « Switzerland – home of drones », qui vise à positionner la Suisse comme un pôle à l’avant-garde de l’innovation et de la technologie. La campagne prendra son envol à l’occasion du salon « Viva Technology », qui se tiendra à Paris du 24 au 26 mai 2018.