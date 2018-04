Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

En collaboration volontaire avec l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI), Whirlpool Corporation rappelle certaines bouilloires électriques 1,7 litre de la marque « KitchenAid ». Il existe un certain risque de brûlures. Les bouilloires concernées ne doivent plus être utilisées et sont remplacées gratuitement par Whirlpool.