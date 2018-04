Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Un échange a eu lieu entre le conseiller fédéral Schneider-Ammann et le conseiller national Markus Ritter, et leurs plus proches collaborateurs, le 22 avril 2018, au restaurant Bären de Madiswil. Les points communs et les différences dans les positions respectives ont été reconnus et discutés dans une atmosphère détendue et constructive. Il a été décidé, dans le cadre des responsabilités de chacun, d’entretenir une collaboration dans un esprit objectif et concret, dans le but de trouver des solutions. Il n’y aura pas d’information sur le contenu des discussions.