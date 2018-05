Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

De nombreux producteurs et productrices de lait suisses utilisent des quantités variables d'herbe fraîche et de concentrés. Les chercheurs-euses d'Agroscope ont désormais pu montrer qu'il est possible d‘avoir une très bonne rentabilité en misant essentiellement sur l'herbe fraîche. Ce procédé permet de produire du lait 24 à 32 % moins cher. Les économies les plus importantes concernent les concentrés.