Les enfants en Suisse utilisent intensément smartphones et tablettes, mais ils préfèrent quand même jouer dehors, faire du sport ou rencontrer des amis. Tels sont les résultats de l’enquête MIKE sur l’utilisation des médias chez les enfants de 6 à 13 ans. Réalisée par la Haute école zurichoise de sciences appliquées (ZHAW) et co-financée par la Fondation Jacobs et la Plateforme nationale Jeunes et médias de l’OFAS, la nouvelle étude a été présentée jeudi à Berne dans le cadre du Réseau Compétences médiatiques Suisse. L’étude recommande aux parents de veiller au temps passé devant les écrans et à l’adéquation des contenus à l’âge lors de l’utilisation de médias.