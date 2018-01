Admin.ch - Enfants et jeunes 4.0: La transformation numérique concerne aussi les enfants et les jeunes !

Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Créativité, curiosité et mode de pensée technique : telles sont les aptitudes clés dont les enfants et les jeunes d’aujourd’hui ont besoin pour affronter la transformation numérique. Or, les besoins et la perspective des jeunes générations sont rarement mis en avant dans le discours actuel sur la numérisation qui se focalise sur les aspects techniques et sur les conséquences pour l’économie. À l’occasion de son 40e anniversaire, la Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse (CFEJ) publie quatre thèses en vue de susciter le débat dans les milieux politiques et dans la société sur l’influence de la transformation numérique sur les enfants et les jeunes.