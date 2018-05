Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

L'accord de libre-échange entre l’Association européenne de libre-échange (AELE) et les Philippines entre en vigueur le 1er juin 2018 entre la Suisse et les Philippines. Les Chambres fédérales ont approuvé en mars 2017 cet accord, qui doit contribuer à dynamiser les relations économiques et commerciales entre les parties. Le Conseil fédéral a arrêté le 9 mai 2018 les modifications des ordonnances nécessaires pour mettre en œuvre les concessions tarifaires prévues par l'accord.