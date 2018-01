Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

En 2017, le commerce extérieur suisse est encore passé à la vitesse supérieure par rapport à l’année précédente. Les exportations ont progressé de 4,7% et du coup affiché un niveau record. Avec une croissance de 6,9%, les importations ont arboré leur plus fort dynamisme depuis 2010. En plus de l’embellie conjoncturelle mondiale, l’affaiblissement du franc suisse et l’évolution des prix ont joué un rôle majeur dans les deux directions du trafic. La balance commerciale boucle avec un excédent de 34,8 milliards de francs, inférieur de 6% (ou 2,1 milliards) à celui de 2016.