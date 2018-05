Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le 16 mai a été déclaré Journée internationale de la Lumière. La lumière, les chercheurs à l'Institut Paul Scherrer PSI s'en servent, entre autres, pour étudier la structure de certaines molécules ou le déroulement à l'échelle atomique de processus chimiques et physiques ultra-rapides. Les enseignements qu'ils en tirent permettent de réaliser des progrès dans le domaine de la biologie et de la pharmacie, mais aussi de développer de nouveaux matériaux pour le stockage de données et de nouvelles technologies médicales, à l'instar d'une meilleure méthode de détection précoce du cancer du sein.