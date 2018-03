Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Plus de la moitié des personnes contraintes de fuir sont des femmes ou des filles. La peur les accompagne en permanence, peur de la violence, des agressions, de la faim et des maladies, peur de la perte d’un proche ou d’un futur incertain pour leurs enfants et pour elles-mêmes. À l’occasion de la Journée internationale des femmes, la Direction du développement et de la coopération (DDC), la Commission fédérale des migrations (CFM) et l’Ambassade du Canada en Suisse organisent le 8 mars 2018, de 18 à 20 heures, une table ronde sur le thème des «Femmes en fuite». La manifestation s’inscrit dans le cadre de l’exposition «Fuir» au Musée d’Histoire de Berne.