Ce 1er mai, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a rencontré des employés du chocolatier Läderach à Ennenda (GL). La visite a principalement été l’occasion d’échanges directs avec des travailleuses et des travailleurs, des apprenties et des apprentis, et des femmes occupant des fonctions dirigeantes. Simonetta Sommaruga s’est tout particulièrement intéressée aux conditions de travail du personnel. Elle par ailleurs souligné la responsabilité des entreprises suisses qui, comme l’industrie du chocolat, importent des matières premières de pays pauvres.