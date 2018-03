Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Entre 2016 et 2018, la situation financière des administrations publiques est réjouissante. La Confédération surtout enregistre d’importants excédents grâce aux recettes étonnamment élevées de l’impôt anticipé. Les cantons et les assurances sociales présentent également des soldes positifs, alors que les résultats des communes devraient être relativement équilibrés. Cette situation favorable permettra de réduire l’endettement ces prochaines années, principalement aux niveaux de la Confédération et des assurances sociales. C’est ce qu’indiquent les nouveaux chiffres de la statistique financière.