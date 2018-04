Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Vendredi 20 avril 2018, peu avant midi, les Forces aériennes ont été touchées par un dérangement au niveau de la transmission des données sur la situation aérienne. Malgré l’intervention immédiate de spécialistes, il n’a pas encore été possible d’identifier la cause du problème. Les Forces aériennes ont par conséquent provisoirement adapté les entraînements avec les avions de combat afin de décongestionner la transmission des données sur la situation aérienne. Cette mesure n’impacte toutefois pas la sécurité de l’espace aérien suisse et le service de police aérienne est assuré.