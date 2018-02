Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Sur mandat de l’Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic, l'Administration fédérale des douanes a saisi en 2017 1060 envois contenant des produits thérapeutiques importés illégalement. Le nombre total d’importations illégales est donc en légère augmentation par rapport à l’année précédente (2016: 1028). Les importations illégales concernent toujours majoritairement des médicaments contre l’impuissance. Viennent ensuite les médicaments susceptibles d’engendrer une dépendance (psychotropes, somnifères et calmants) et d’autres médicaments importants sur le plan médical.Comme en 2016, la plupart des envois illégaux provenaient d’Inde, puis de Singapour et d’Allemagne. On constate également une augmentation du nombre d’envois en provenance d’Europe de l’Est, parmi lesquels figurent des importations illégales provenant de Pologne (+ 40%).