Le coup d’envoi de la prochaine Semaine de la langue française et de la francophonie est donné à Berne le 15 mars. Célébrée dans le monde entier pour refléter et faire découvrir la diversité de la francophonie, elle se déroule en Suisse jusqu’au 25 mars et proposera, sur le thème des francophonies d’Amérique du Nord, de nombreuses manifestations mêlant culture, fête et convivialité. Des événements qui se tiendront dans plus de quinze villes et privilégieront, en Suisse alémanique, les rencontres entre francophones et apprenants du français.