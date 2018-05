Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Madame, MonsieurNous devons malheureusement vous communiquer que l’application e-dec importation / exportation (production) fonctionne actuellement très lentement. L’OFIT travaille à la résolution de la panne et espère y remédier dans un délai le plus bref possible.+ Actuellement les clients avec le statut Da et Ea (destinataire agréé resp. exportateur agréé) ne reçoivent via le système e-dec import et export plus la libération automatique de la marchandise (statut 203) pour les envois avec le résultat de sélection « bloqué ».L’OFIT s’occupe dans les meilleurs délais à la résolution de ce problème.Pour les envois urgents le bureau de contrôle peut vous renseigner sur le statut de la libération de la marchandise.Avec nos excuses pour les désagréments engendrés.