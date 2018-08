Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

L’AFC a développé ses services en ligne et offre dans une large mesure le traitement automatisé de données. Les décomptes de rectification établis, sous forme papier, sont traités maintenant de manière automatique et doivent avoir, dès lors, le format défini par l’AFC.Les formulaires de décomptes de rectification non officiels et la transmission sous d’autres formes (par ex. par message électronique ou par fax) ne sont plus traités par le système informatique de l’AFC et par conséquent, nous ne pouvons plus les accepter. Les formulaires de décomptes de rectification officiels, pour lesquels la période de décompte a été modifiée manuellement, ne sont également plus acceptés.