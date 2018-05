Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le Grand Prix suisse de musique 2018 est attribué à Irène Schweizer, l’une des plus importantes pianistes de jazz contemporain, pour une œuvre unique en son genre. Treize musiciennes et musiciens et une formation reçoivent un Prix suisse de musique. La cérémonie de remise des prix se déroulera le 13 septembre prochain à Lausanne dans le cadre du festival Label Suisse, en présence du conseiller fédéral Ignazio Cassis.