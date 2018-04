Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Lancé par SuisseEnergie, l’Energy Challenge a lieu pour la troisième année consécutive. Au cours des sept prochains mois, il présentera de manière ludique des thèmes relatifs à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables et transmettra des connaissances sur l’énergie. Les visiteurs de la foire aux échantillons de Bâle (MUBA), du Comptoir Suisse, de la Züspa, de l’Openair Frauenfeld et du festival Moon&Stars pourront participer activement à l’Energy Challenge 2018. Grâce à l’application Energy Challenge et à la plateforme en ligne 20min.ch, il est également possible d’être de la partie virtuellement et de gagner des prix.