L’Office fédéral des transports (OFT), les Chemins de fer fédéraux (CFF) et le Bureau suisse de prévention des accidents (bpa) ont lancé aujourd’hui une campagne sur la sécurité dans les transports publics (TP). Le site www.happy-end.ch présente dans trois vidéos les accidents typiques et le comportement correct à adopter afin de les éviter. La campagne vise à maintenir le haut niveau de sécurité dans les transports publics, voire à l’améliorer autant que possible. Comme le montre le rapport de sécurité 2017 de l’OFT, publié en même temps que la campagne, 167 accidents graves se sont produits l’année dernière dans les transports publics et ont fait des morts, des blessés graves ou des dégâts matériels importants.