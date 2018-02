Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

L’Office fédéral des transports (OFT) fournit gratuitement et en permanence les données très demandées sur les arrêts des transports publics et d’autres géodonnées : « open data ». Il franchit ainsi une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la stratégie du Conseil fédéral « Open Government Data ». De plus, les données sur les arrêts des transports publics sont maintenant disponibles sous une forme plus détaillée, appelée linked data. Cela permet aux entreprises privées d’utiliser les données de manière plus ciblée pour de nouvelles offres.