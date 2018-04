Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le 9 avril 2018, le Département de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) a nommé les membres de l’Office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail. Cet office doit servir de médiateur entre l’Agence Télégraphique Suisse SA (ats) et la commission de rédaction de l’ats, syndicom et impressum. Il a été institué à la demande de l’ats.