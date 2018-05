Admin.ch - L’idée de précaution dans le domaine de l’environnement. Exigences éthiques

Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le développement de l’édition génomique, c’est-à-dire de nouveaux procédés permet-tant d’intervenir ponctuellement sur le patrimoine génétique, avance à grands pas. Les autorités compétentes pour les applications dans le domaine de l’environnement invo-quent le principe de précaution issu du droit de l’environnement. Ils estiment qu’il est actuellement justifié de soumettre ces nouveaux procédés biotechnologiques aux exi-gences légales rigoureuses qui s’appliquent au génie génétique. Des voix critiques déplorent que le principe de précaution entrave indument la recherche et le dévelop-pement. Dans son rapport, la Commission fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain (CENH) arrive à la conclusion que l’idée de précaution a une légitimité éthique et qu’il faut donc la renforcer et la mettre en œuvre systémati-quement sur le plan juridique.