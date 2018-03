Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis se rendra en Chine et en Mongolie la semaine prochaine pour son premier voyage officiel hors d’Europe. Les relations politiques, économiques et bilatérales entre la Suisse et la Chine seront au centre des entretiens que le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) aura les 2 et 3 avril à Pékin avant qu’il ne se rende à Xi’an, ville du centre du pays et qui se situe à l'extrémité est de la route de la soie. M. Cassis y visitera notamment un projet mené par la Direction du développement et de la coopération (DDC) en partenariat avec l’Académie chinoise des sciences qui a pour objectif de diminuer les émissions polluantes en Chine et dans les pays de la région.