Le futur réseau ferroviaire franco-suisse Léman Express, à cheval sur les cantons de Vaud et Genève et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, est le plus grand projet transfrontalier de transports en commun du quotidien en Europe. A la fin 2019, il facilitera la mobilité des habitants du Grand Genève en leur proposant une alternative à l’usage de la voiture. Afin que les usagers du Léman Express des deux côtés de la frontière bénéficient durablement d’une offre efficiente et de qualité, les collectivités publiques suisses et françaises responsables de la commande et du financement de cette offre (autorités organisatrices) ont inscrit leur vision commune de la gestion du périmètre concerné dans une lettre d’intention signée le 1er février 2018 à Genève.