Détecter et combattre la radicalisation le plus tôt possible, tel est l'objectif du Plan d'action national pour la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent (PAN), que la Confédération, les cantons, les villes et les communes ont adopté à la fin de l'année dernière. Dans le cadre de la mise en œuvre du PAN, la Confédération soutient des projets des cantons, des communes, des villes et de la société civile au moyen d'un programme d'impulsion auquel il consacrera cinq millions de francs dans les cinq prochaines années. Lors de sa séance du 16 mai 2018, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance nécessaire à cette fin.