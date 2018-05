Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a rencontré le ministre jordanien des affaires étrangères Ayman Safadi à Amman pour un entretien bilatéral. Les discussions ont principalement porté sur des questions bilatérales et sur la situation actuelle dans cette région en proie à diverses crises. La Jordanie, îlot de stabilité au Moyen-Orient, joue un rôle important pour la politique extérieure de la Suisse, pays dont elle est un partenaire majeur dans la gestion de la crise des réfugiés syriens et du conflit entre Israéliens et Palestiniens.