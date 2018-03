Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

L’ambassadeur de Suisse, Thomas Kolly, et le ministre des finances d’Afghanistan, M. Eklil Hakimi, ont signé le 6 mars 2018 à Kaboul un accord-cadre concernant la coopération technique et financière et l’aide humanitaire. Celui-ci complète les bases légales de la coopération entre les deux pays. La Suisse est active en Afghanistan depuis les années 1970 et dispose d’une présence permanente sur le terrain depuis 2002. Dans le cadre du programme actuel de la Direction du développement et de la coopération (DDC), la Suisse soutient le processus de réforme politique et économique du pays et fournit une aide humanitaire.