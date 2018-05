Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le président du Bénin Patrice Talon a été reçu mardi 22 mai 2018 par le président de la Confédération Alain Berset à l’occasion d’une visite officielle en Suisse. Les entretiens, qui ont eu lieu à la résidence du Lohn près de Berne, ont porté sur la coopération au développement et les relations économiques bilatérales. Il s’agit d’une visite de réciprocité de la part du président Patrice Talon, qui fait suite au voyage effectué au Bénin un an plus tôt par la présidente d’alors, Doris Leuthard.