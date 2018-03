Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

À l’occasion d’une visite de travail à Berne le jeudi 8 mars 2018 du premier ministre du Bhoutan, le président de la Confédération Alain Berset et Tshering Tobgay ont souligné la continuité des liens entre les deux États. Il y a dix ans encore, la coopération suisse au développement était très active au Bhoutan. Fin 2016, la Direction du développement et de la coopération (DDC) a décidé de s’en retirer définitivement. Les entretiens officiels ont principalement porté sur les perspectives et les chances des nouvelles relations bilatérales entre les deux États.