Le 25 janvier 2018, le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann, chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), a signé une déclaration commune avec le ministre canadien de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains. La signature s’est déroulée dans le cadre de la réunion annuelle du Forum économique mondial WEF à Davos. Le but de la déclaration commune est d’encourager l'approfondissement de la coopération bilatérale dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation.