Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

La Suisse et le Qatar entendent coopérer de manière plus étroite dans la lutte contre la criminalité internationale. Dans ce but, la Secrétaire d’Etat Pascale Baeriswyl et Ali Bin Fetais Al-Marri, procureur général du Qatar, ont signé mardi à Berne un mémorandum d’entente sur l’entraide judiciaire en matière pénale.