Les autorités compétentes de la Suisse et des Pays-Bas ont conclu en dates du 12 et 21 mars 2018 un accord relatif à l’application de la Convention du 26 février 2010 entre la Confédération Suisse et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et le protocole y relatif concernant les fonds d’investissement « FBI » (fiscale beleggingsinstelling), les fonds commun de placement « FCP » et les sociétés d’investissement à capital variable « SICAV ». Cet accord remplace l’accord du même nom conclu le 2 et 14 mars 2016.