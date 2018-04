Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

À l’occasion de la deuxième conférence sur la Syrie, organisée les 24 et 25 avril 2018 à Bruxelles à l’initiative de l’Union européenne (UE) et de l’Organisation des Nations Unies (ONU), la Suisse a réaffirmé son engagement dans la crise syrienne: elle prévoit de débloquer pour 2018 un montant de 61 millions de francs pour soutenir la population en détresse en Syrie et dans les pays limitrophes, et un autre de 7 millions de francs en faveur de la promotion de la paix. La Suisse était représentée à la conférence par Mme Krystyna Marty, secrétaire d’État suppléante du DFAE.