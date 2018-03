Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

En marge de la 62e session de la Commission de la condition de la femme (CSW) de l’ONU, la directrice du BFEG Sylvie Durrer a ouvert hier une table ronde organisée conjointement par la Suisse, l’Afrique du Sud, l’Égypte, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Zambie, le Fonds international de développement agricole (FIDA) et la Commission Huairou, sur le thème «Possibilités offertes et défis posés aux femmes dans les organes décisionnels politiques et économiques en milieu rural».