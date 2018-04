Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Lors de sa visite de travail au Vietnam et en Thaïlande, la conseillère fédérale Doris Leuthard a signé un nouvel accord aérien avec le Vietnam, rencontré le premier ministre vietnamien ainsi que plusieurs membres des gouvernements des deux pays et participé à des manifestations consacrées à l’économie verte, aux infrastructures et au développement urbain. Le vice-premier ministre thaïlandais Somkid Jatusripitak a suggéré un partenariat stratégique pour renforcer les relations bilatérales.