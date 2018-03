Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

La conseillère fédérale Doris Leuthard se rendra le 2 avril 2018 au Vietnam et en Thaïlande pour une visite de travail. La cheffe du DETEC signera à Hanoï un accord aérien entre la Suisse et le Vietnam. Des rencontres avec des représentants des gouvernements vietnamien et thaïlandais ainsi que plusieurs manifestations en lien avec l’environnement, les transports et les infrastructures sont prévues.