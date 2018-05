Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

La conseillère fédérale Doris Leuthard se rendra à Leipzig le 23 mai 2018 pour assister à une réunion avec les ministres des transports, organisée par la Suisse et l'Allemagne. La rencontre se déroule en marge du Forum international des transports (ITF) et a pour but de tirer les enseignements de la fermeture de la ligne ferroviaire dans la vallée du Rhin, qui a duré plusieurs semaines, et de prendre des mesures pour mieux faire face à de telles perturbations.