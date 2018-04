Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

À l’occasion de la révision partielle de la loi sur la navigation intérieure en 2017, le Parlement a autorisé le Conseil fédéral à prévoir un allègement de la limite d’alcoolémie pour les conducteurs de petits bateaux non motorisés. L’Office fédéral des transports (OFT) envisage désormais d’exempter les conducteurs de canots pneumatiques et de petites embarcations assimilées des dispositions sur l’incapacité de conduire. En effet, ces bateaux représentent un risque moindre par rapport aux navires plus grands ou motorisés. Le 10 avril 2018, l’OFT a envoyé la révision prévue de l’ordonnance en consultation préalable informelle des cantons, des partis et des autres milieux intéressés.