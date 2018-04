Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

(OFS) – En 2016, 7,5% de la population suisse étaient touchées par la pauvreté en termes de revenu, soit environ 615 000 personnes, dont 140 000 exerçaient une activité professionnelle. Si la plupart des personnes touchées par la pauvreté retrouvent au bout d’un an un revenu supérieur au seuil de pauvreté, environ 1% de la population peut être considérée comme durablement pauvre. En Europe, la Suisse fait partie des pays où la part des personnes durablement à risque de pauvreté est la plus faible. Ces résultats proviennent de l’enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) et de la nouvelle publication de l’Office fédéral de la statistique (OFS) sur la «La dyamique de la pauvreté en Suisse».