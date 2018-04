Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Plus le quartier habité est dense, plus les distances parcourues en Suisse sont courtes et plus on se déplace à pied et en transports publics. Les habitants et habitantes des zones les plus denses entreprennent par contre plus de voyages avec nuitées que le reste de la population. Ces résultats sont présentés dans le rapport « Densité et comportement de mobilité » établi sur mandat de l’Office fédéral du développement territorial (ARE).