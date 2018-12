Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

La politique environnementale de la Suisse connaît des succès notables, notamment grâce aux mesures techniques et aux dispositions légales. La qualité des eaux et de l’air s’est améliorée. L’environnement subit toutefois toujours de fortes pressions. Les modes de consommation et de production indigènes pèsent trop fortement sur les ressources, en particulier à l’étranger. Telles sont les conclusions du rapport Environnement Suisse 2018, que le Conseil fédéral a approuvé le 30 novembre 2018.