La Suisse participe à un programme multilatéral pour la protection de la troupe et des infrastructures contre les effets des armes réunissant l’Allemagne, la Norvège, la Suède et les États-Unis. Lors de sa séance du 9 mars 2018, le Conseil fédéral a approuvé un accord allant dans ce sens. L’effort principal de la coopération porte sur la réalisation et l’analyse scientifique communes d’essais d’envergure réalisés avec une puissance explosive de plusieurs tonnes.