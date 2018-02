Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Lors de sa séance du 14 février 2018, le Conseil fédéral a approuvé le message sur l’armée 2018 à l’intention du Parlement. Concernant les crédits d’engagement d’un montant total d’environ deux milliards de francs, il fixe trois priorités : moderniser certains systèmes des Forces aériennes, compléter l’équipement de la troupe et développer l’infrastructure d’instruction. Le Conseil fédéral demande de plus la mise hors service de systèmes partiels ou complets qui ne sont plus nécessaires, dont environ la moitié de la flotte des avions de combat F5-Tiger.